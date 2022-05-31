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Футбол. Первый дивизион. Все результаты
22:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» подписал контракты с пятью новыми игроками

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Казанский «Рубин» подписал контракты с пятью новыми футболистами, сообщается на сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» заключил двухлетние контракты с полузащитниками Артемом Поповым, Александром Зотовым и Валерием Чуперкой, также соглашение на один год с возможностью продления на один сезон подписал хавбек Олег Иванов. Трехлетний контракт с клубом из столицы Татарстана заключил полузащитник Дмитрий Кабутов.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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