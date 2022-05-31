«Рубин» подписал контракты с пятью новыми игроками

«Рубин» заключил двухлетние контракты с полузащитниками Артемом Поповым, Александром Зотовым и Валерием Чуперкой, также соглашение на один год с возможностью продления на один сезон подписал хавбек Олег Иванов. Трехлетний контракт с клубом из столицы Татарстана заключил полузащитник Дмитрий Кабутов.