«Томи» окончательно отказали в лицензии для выступления в ФНЛ

Ранее «Томи» было отказано в выдаче лицензии РФС второй категории, которая позволила бы команде выступать в ФНЛ.
«Апелляционный комитет РФС, заседание которого состоялось 3 июня, не принял во внимание апелляцию и доводы ФК “Томь” и гарантийное письмо врио губернатора Томской области Владимира Мазура. И в итоге он отказал “Томи” в лицензии на участие в первенстве ФНЛ. Теперь томский клуб будет подавать заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2», — говорится в сообщении.
«Томь» заняла 14-е место в итоговой таблице ФНЛ. Теперь место клуба в лиге должен занять «КАМАЗ» из города Набережные Челны, занявший 17 место и попавший в зону вылета по итогам сезона.