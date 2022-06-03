«Томи» окончательно отказали в лицензии для выступления в ФНЛ

Ранее «Томи» было отказано в выдаче лицензии РФС второй категории, которая позволила бы команде выступать в ФНЛ.

«Апелляционный комитет РФС, заседание которого состоялось 3 июня, не принял во внимание апелляцию и доводы ФК “Томь” и гарантийное письмо врио губернатора Томской области Владимира Мазура. И в итоге он отказал “Томи” в лицензии на участие в первенстве ФНЛ. Теперь томский клуб будет подавать заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2», — говорится в сообщении.