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20:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Томи» окончательно отказали в лицензии для выступления в ФНЛ

Апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов принял решение отклонить апелляцию «Томи» и отказать клубу в выдаче лицензии для выступления в Футбольной национальной лиге, сообщает официальный сайт команды.

ТомьФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее «Томи» было отказано в выдаче лицензии РФС второй категории, которая позволила бы команде выступать в ФНЛ.

«Апелляционный комитет РФС, заседание которого состоялось 3 июня, не принял во внимание апелляцию и доводы ФК “Томь” и гарантийное письмо врио губернатора Томской области Владимира Мазура. И в итоге он отказал “Томи” в лицензии на участие в первенстве ФНЛ. Теперь томский клуб будет подавать заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2», — говорится в сообщении.

«Томь» заняла 14-е место в итоговой таблице ФНЛ. Теперь место клуба в лиге должен занять «КАМАЗ» из города Набережные Челны, занявший 17 место и попавший в зону вылета по итогам сезона.

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