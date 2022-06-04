ФК «Анжи» лишен профессионального статуса

«Отсутствие у клуба лицензии РФС-2 означает автоматическую утрату клубом профессионального статуса. Весь коллектив “Анжи” приложил все возможные усилия для прохождения процедуры лицензирования и до последнего надеялся на положительный исход. Руководство клуба понимает причины отказа и адекватно оценивает финансовое состояние клуба», — говорится в сообщении на сайте команды.

Ранее апелляционный комитет Российского футбольного союза не допустил «Анжи» к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон. Теперь клуб будет ждать официального решения от РФС.