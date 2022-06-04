Определились все клубы, завоевавшие право на выступление в первом дивизионе ФНЛ

ТАСС, 4 июня. Ульяновская «Волга» на выезде победила екатеринбургский «Урал-2» со счетом 3:0 в матче заключительного, 28-го тура второго дивизиона первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) и завоевала право выступить в ФНЛ-1. Ранее участие в первом дивизионе обеспечили махачкалинское «Динамо», ярославский «Шинник» и московская «Родина».

«Волга» заняла первое место в таблице группы 4 ФНЛ-2, набрав 62 очка в 28 играх. Такое же количество очков имеет «Челябинск», но команда уступила ульяновцам по результатам в личных встречах. «Волга» на своем поле победила «Челябинск» со счетом 1:0, а на выезде оказалась сильнее со счетом 3:1.

«Динамо» из Махачкалы обеспечило себе выход в ФНЛ-1 по итогам предпоследнего, 31-тура первенства ФНЛ-2 группы 1. «Динамо» победило на своем поле махачкалинский «Анжи» (2:0) и за тур до окончания первенства стало недосягаемым для идущего вторым «СКА-Ростова». Махачкалинский клуб занимает первое место в таблице группы 1, набрав 77 очков в 31 матче, «СКА-Ростов» (73) располагается на второй позиции. В заключительном, 32-м туре «Динамо» на выезде встретится с «Дружбой» из Майкопа, «СКА-Ростов» проведет выездной матч со «Спартаком» из Нальчика, все встречи пройдут 5 июня.

За два тура до окончания турнира ФНЛ-2 группы 3 право на повышение завоевала «Родина», которая на выезде победила «Рязань» со счетом 1:0 в матче 10-го тура чемпионата. Первенство в группе 3 было разделено на два этапа — сначала 22 команды были разделены на две группы, первые шесть команд из каждой вышли в этап на повышение в классе, остальные клубы боролись за выживание. Набранные в первой части турнира очки не прибавлялись к баллам второй части турнира. «Родина» занимает первое место в таблице группы 3, набрав 46 очков в 20 играх, саратовский «Сокол» имеет 38 очков в 20 матчах и располагается на второй позиции. Заключительные матчи чемпионата пройдут 10 июня.

Раньше всех выход в первый дивизион гарантировал «Шинник», который 15 мая сыграл вничью с московским клубом «Красава» (1:1) и вышел в ФНЛ-1 за четыре тура до окончания чемпионата в группе 2. В этой группе также турнир был разделен на два этапа, шесть лучших команд в двух группах вышли в одну для продолжения борьбы за путевку в первый дивизион. После 20 туров «Шинник», который возглавляет шестикратный чемпион России Вадим Евсеев, набрал 53 очка, идущая на второй позиции «Тверь» имеет в активе 36 очков. Заключительные матчи пройдут 10 июня.

Проблемы с лицензированием

23 мая комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию рассмотрела заявки клубов на выступление во всех дивизионах чемпионата России. «Волга», «Динамо», «Родина» и «Шинник» получили лицензии РФС для выступления в соревнованиях в сезоне-2022/23. Они могут выступить в ФНЛ-1.

По итогам прошлого сезона первый дивизион покинули «Камаз» из Набережных Челнов, волгоградский «Ротор», липецкий «Металлург» и «Текстильщик» из Иваново. При этом московский «Спартак» объявил о закрытии второй команды, которая должна была продолжить выступление в ФНЛ-1. Российскую премьер-лигу напрямую покинули казанский «Рубин» и тульский «Арсенал», по итогам стыковых матчей прописку в высшем дивизионе сохранили подмосковные «Химки», обыгравшие «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0), еще одну путевку в РПЛ завоевал «Оренбург», по сумме двух матчей победивший «Уфу» (2:2, 2:1).

23 мая стало известно, что томская «Томь» (14-е место в ФНЛ-1) и «Олимп-Долгопрудный» (15) не получили лицензии для выступления в следующем сезоне. 28 мая генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев в беседе с журналистам допустил, что соревнования в первом дивизионе могут пройти с участием 18 команд из-за отсутствия лицензий у трех клубов. При этом он отметил, что освободившиеся вакансии могут занять вылетевшие из ФНЛ-1 клубы.

3 июня РФС завершил лицензирование клубов РПЛ и ФНЛ-1. Тогда было объявлено, что «Томь» получила отказ в выдаче лицензии. Апелляционную жалобу «Олимпа-Долгопрудного» не рассматривали в связи с нарушением процедуры подачи данных жалоб, поэтому клуб не будет допущен к соревнованиям в следующем сезоне.