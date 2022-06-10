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17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал»

«Арсенал» объявил о назначении на должность главного тренера команды Олега Кононова. Сроки контракта не сообщаются.

Арсенал ТФНЛ: таблица и календарь
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Источник: ФК «Арсенал» (Тула)

56-летний специалист уже работал в клубе в начале сезона-2018/19. Под его руководством «Арсенал» провел 14 матчей в РПЛ.

Отметим, что специалист начинал тренерскую карьеру в минских «Торпедо» и «Локомотиве», затем трудился в украинских клубах «Металлург» (Запорожье), «Карпаты» и «Севастополь». В российском чемпионате он тренировал «Краснодар», «Ахмат» и «Спартак».

Последней командой Кононова была латвийская «Рига», в которой он работал в 2020 году.

Ранее должность главного тренера «Арсенала» занимал черногорец Миодраг Божович. Клуб по итогам сезона РПЛ-2021/22 занял последнее, 16-е место и напрямую вылетел ФНЛ-1.

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