Парфёнов: долгосрочная цель «Родины» — выйти за два года в РПЛ

«Родина» — амбициозный проект, развивающий несколько профессиональных команд. Сейчас можно сказать о долгосрочной цели клуба — выйти за два года в РПЛ, а задачу на сезон поставим после подготовки. Мы планируем усилить команду, но хочется в том числе и развивать молодых игроков, — цитирует Парфёнова пресс-служба клуба.