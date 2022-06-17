Слуцкий проводит перезагрузку футбола в Казани

У входа на базу «Рубина» журналистов встречает Квара. Не футболист Хвича Кварацхелия, который транзитом через Батуми отправился играть в Неаполь, а пес, названный Леонидом Слуцким в честь грузинского полузащитника в прошлом году. Квара подрос и окреп, но все также приветлив и не расстается с футбольным мячом, который лежит около его будки. Посмотрев на гостей, собака отправилась полежать в теньке — в Казани жара. А тем временем на соседнем тренировочном поле началась работа. «Рубин» не настроен задерживаться в ФНЛ дольше, чем на сезон. Все действия клуба показывают, что это не просто пустые слова.

Звездных легионеров больше нет, но среди новичков несколько ветеранов первой лиги, знающих о ней все и всех, бывший полузащитник сборной России Олег Иванов и форвард из Ганы Джоэль Фамейе, который прошел адаптацию к российскому футболу в «Оренбурге» и за три года забил 35 голов. Все еще под вопросом будущее вратаря Юрия Дюпина и защитника Ильи Самошникова. К сборникам проявляют интерес клубы премьер-лиги, но и без них у «Рубина» подбирается приличный состав.

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«Конечно, мы способны выйти в премьер-лигу за год», — уверенно заявляет Слуцкий после тренировки. Всего месяц назад, когда «Рубин» вылетал в ФНЛ, он не нашел в себе силы ответить ни на один вопрос на пресс-конференции, а сегодня выглядел свежо и много шутил. В чем секрет восстановления?

«Чтобы восстанавливаться, нужно впасть в низшую точку. У меня не было такого состояния. Скорее была злость на сложившуюся ситуацию, желание схватить команду и доказать, что в этой ситуации мало кто окажется. Хотя всякое может быть. Может, завтра примут решение, что можно всем русским игрокам покидать команды и бессрочно останавливать контракты. И мы такие: “Блин, мы же на русских делаем ставку”, — улыбался главный тренер “Рубина”.

Во время тренировки на поле было не до веселья. Слуцкий повышал голос, когда футболисты ошибались в упражнении «квадрат» и поправлял их во время двусторонки, требуя верных решений. Дюпин, несмотря на неопределенность с тем, где он начнет сезон, прыгал за мячами по углам ворот, в привычном темпе носился Самошников, а получивший очередной шанс перезагрузить карьеру Иван Игнатьев отрабатывал удары после навесов с флангов.

«Ваня, добить, обязательно добить!» — кричал ему тренер после неудачных попыток форварда. Игнатьев неплохо смотрелся и в двусторонке, но подобная история была и прошлым летом, а голов и полезных действий от него клуб не дождался. Может, в ФНЛ у него пойдет, а может, «Рубин» найдет ему новую команду до начала сезона. Слуцкий этого не исключил, но конкретики ни по Игнатьеву, ни по Дюпину с Самошниковым или Виталию Лисаковичу пока нет.

«Наш состав сформирован на 90 процентов, если кто-то будет уходить или приходить, то это разовые моменты. Будем реагировать на рынок», — подчеркнул тренер «Рубина», заявив, что надежд на возвращение датчанина Оливера Абильгорда и корейца Хван Ин Бома почти нет. По прогнозам Слуцкого, УЕФА наверняка продлит приостановку контрактов с российскими клубами еще на год. Впрочем, цели «Рубина» от этого не изменится.

Стоит задача максимально доминировать в лиге и в каждом матче, и не опустить планку перед собой. Для нас это концептуальнейший момент. Леонид Слуцкий

А еще в «Рубине» больше не будут менять капитана перед каждой игрой, как это практиковалось в прошлом сезоне. Имя нового капитана пока не называют, но, кажется, интриги в этом вопросе немного. Кандидатуры лучше Олега Иванова в команде нет. За него говорят большой опыт, хорошее отношение со Слуцким и, что немаловажно, умение вести себя с журналистами.

«Я работал со Слуцким в Самаре и сборной России. Как он изменился? Чуть поправился, волосы появились. Варианты остаться в РПЛ были. Честно сказать, я бы попал в психбольницу, если бы третий год подряд боролся за выживание», — задорно отвечал Иванов на вопросы.

Хочется верить, что после сезона с перелетами в Хабаровск и Красноярск, игрой на искусственных полях и судейскими скандалами, без которых не обходится ни один сезон ФНЛ, с психическим здоровьем Иванова и всего «Рубина» все будет в порядке.