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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщили, что Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий предложил руководству клуба не оплачивать свою работу в течение года, сообщает газета «Спорт. Бизнес Online».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, генеральный директор казанцев Рустем Сайманов отказал тренеру, однако его зарплата по контракту была существенно пересмотрена в пользу понижения: Слуцкий будет получать один миллион рублей в месяц вместо 600 тысяч евро.

В прошедшем сезоне «Рубин» занял 15-е место и впервые в истории вылетел в Футбольную национальную лигу спустя 19 лет нахождения в высшем дивизионе, в течение которых клуб дважды стал чемпионом страны. В последнем туре казанцы шли в зоне стыковых матчей, дома принимали «Уфу», которая располагалась в зоне вылета, и проиграли ей со счетом 1:2.

«Рубину» было достаточно ничьей, хозяева открыли счет, а затем пропустили дважды, причем второй гол «Уфа» забила на последних минутах второго тайма. Спустя десяток минут добавленного времени «Рубин» получил право на пенальти, который не сумел реализовать.

Слуцкий стал вторым в истории чемпионатов России тренером, который был победителем турнира (ЦСКА) и вылетал из высшего дивизиона. Первым таким тренером стал Валерий Газзаев (чемпионство с владикавказской «Аланией» и ЦСКА и вылет с «Аланией»).

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