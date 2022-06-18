СМИ сообщили, что Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно

По информации источника, генеральный директор казанцев Рустем Сайманов отказал тренеру, однако его зарплата по контракту была существенно пересмотрена в пользу понижения: Слуцкий будет получать один миллион рублей в месяц вместо 600 тысяч евро.

В прошедшем сезоне «Рубин» занял 15-е место и впервые в истории вылетел в Футбольную национальную лигу спустя 19 лет нахождения в высшем дивизионе, в течение которых клуб дважды стал чемпионом страны. В последнем туре казанцы шли в зоне стыковых матчей, дома принимали «Уфу», которая располагалась в зоне вылета, и проиграли ей со счетом 1:2.

«Рубину» было достаточно ничьей, хозяева открыли счет, а затем пропустили дважды, причем второй гол «Уфа» забила на последних минутах второго тайма. Спустя десяток минут добавленного времени «Рубин» получил право на пенальти, который не сумел реализовать.