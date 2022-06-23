ФНЛ переименована в Первую лигу
ФНЛ: таблица и календарь
Футбольная национальная лига (ФНЛ) переименована в Первую лигу. Изменение вступает в силу с сезона-2022/23. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома РФС 23 июня.
Футбольная национальная лига (ФНЛ) переименована в Первую лигу. Изменение вступает в силу с сезона-2022/23. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома РФС 23 июня.
Кроме того, исполком РФС утвердил регламент и состав участников Первой лиги в следующем сезоне.
Во втором по силе дивизионе сыграют «Акрон» (Тольятти), «Алания (Владикавказ), “Арсенал” (Тула), “Балтика” (Калининград), “Велес” (Москва), “Волга” (Ульяновск), “Волгарь” (Астрахань), “Динамо” (Махачкала), “Енисей” (Красноярск), “КАМАЗ” (Набережные Челны), “Краснодар-2”, “Кубань” (Краснодар), “Нефтехимик” (Нижнекамск), “Родина” (Москва), “Рубин” (Казань), “СКА-Хабаровск”, “Уфа” и “Шинник” (Ярославль).