«Рубин» расторг контракт с Игнатьевым по обоюдному согласию

Изначально, соглашение 23-летнего россиянина с казанцами действовало до июня 2024 года.

С февраля 2022 года форвард выступал в составе «Крыльев Советов». В прошлом сезоне он провел 14 матчей в Тинькофф РПЛ и забил 1 гол.