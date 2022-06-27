«Рубин» расторг контракт с Игнатьевым по обоюдному согласию
«Рубин» расторг контракт с нападающим Иваном Игнатьевым по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.
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«Рубин» расторг контракт с нападающим Иваном Игнатьевым по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.
Изначально, соглашение 23-летнего россиянина с казанцами действовало до июня 2024 года.
С февраля 2022 года форвард выступал в составе «Крыльев Советов». В прошлом сезоне он провел 14 матчей в Тинькофф РПЛ и забил 1 гол.