В Томской области нашли средства, чтобы спасти «Томь» от банкротства

«Проблемы в ФК “Томь” копились годами и привели клуб в нынешнее состояние глубокого кризиса. Мне этот вопрос, как и другие, достался по наследству. Накопленные долги по зарплате, а также сложности со спонсорами стали причиной вылета “Томи” из двух футбольных лиг. Но главная беда даже не в этом. В 2014 году, по решению областных властей, томские стадионы “Труд” и “Темп” передали на баланс ФК “Томь”. Невыплата зарплаты означает банкротство клуба и то, что стадионы пойдут с молотка. Такое нельзя допустить! Поэтому я в экстренном порядке нашёл деньги на покрытие долгов по зарплате. Это позволит избежать банкротства и спасти стадионы. То есть оставить их в собственности региона.



“Молодежку” футбольного клуба мы сохраним, она продолжит играть в сезоне-2022. Также в полном объёме продолжит работу региональный центр подготовки футболистов, обучающий детей и подростков. Самой “Томи” предстоит непростой путь обратно в первую лигу. Пройти его — задача руководства и игроков клуба. Решить задачу реально, если взяться как следует.



Прекрасно понимаю, насколько “Томь” значима для её болельщиков. Всё-таки 65 лет клубу — это эпоха. При этом считаю принципиальным, что финансирование клуба по-прежнему должно оставаться за спонсорами. Тратить на приглашённых звёзд бюджетные деньги я не позволю. У Томской области множество проблем, решение которых является для нас первостепенной задачей, — медицина, образование, дороги и так далее. Их будем решать в первую очередь», — написал Мазур в своём телеграм-канале.