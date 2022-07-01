Хачатурянц: владельцы «Манчестер Сити» могли купить «Рубин»

В понедельник Хачатурянц подал в отставку с поста президента РПЛ.
— Сity Football Group провел глубочайший анализ российского рынка. Их материал, они, кстати, его передали, был очень интересен по анализу того, что происходит в РПЛ, и понятно, что я не мог вести переговоры от имени какого-то клуба.
По крайней мере, два клуба могли рассчитывать на то, что владельцы «Ман Сити» купят долю у их акционеров, но важно было то, что диалог был очень конструктивный. Мы так быстро двигались. Было понятно, что это не просто историческое событие, возможно, в истории российского футбола, но оно качественно может изменить ситуацию, особенно если бы Сity Group приобрели акции клуба не из Москвы, и он смог бы через короткое время составить конкуренцию «Зениту» и московским командам. Речь идет о «Рубине», — заявил Хачатурянц в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».
—Помимо серьезных иностранных инвесторов, я вел переговоры с рядом российских бизнесменов. Не буду называть их имен. Потому что основная цель — увеличить количество частных клубов. Это оживило и изменило бы футбол, — добавил Хачатурянц.
Кроме «Манчестер Сити» эмиратский холдинг City Football Group владеет клубами «Мумбаи Сити» (Индия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Йокогама Маринос» (Япония), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Жирона» (Испания), «Ломмел» (Бельгия), «Труа» (Франция) и «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай).