Хачатурянц: владельцы «Манчестер Сити» могли купить «Рубин»

— Сity Football Group провел глубочайший анализ российского рынка. Их материал, они, кстати, его передали, был очень интересен по анализу того, что происходит в РПЛ, и понятно, что я не мог вести переговоры от имени какого-то клуба.

По крайней мере, два клуба могли рассчитывать на то, что владельцы «Ман Сити» купят долю у их акционеров, но важно было то, что диалог был очень конструктивный. Мы так быстро двигались. Было понятно, что это не просто историческое событие, возможно, в истории российского футбола, но оно качественно может изменить ситуацию, особенно если бы Сity Group приобрели акции клуба не из Москвы, и он смог бы через короткое время составить конкуренцию «Зениту» и московским командам. Речь идет о «Рубине», — заявил Хачатурянц в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».