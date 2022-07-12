Вратарь Беленов покинул футбольный клуб «Уфа»

Беленову 35 лет, он выступал за «Уфу» с 2017 года. За команду голкипер провел 165 матчей, в 54 из которых не пропустил ни одного мяча. Ранее он играл в махачкалинском «Анжи», краснодарской «Кубани», московском «Спартаке» и белгородском «Салюте». Беленов является членом «Клуба Льва Яшина», в котором присутствуют отечественные вратари, отыгравшие более 100 матчей на ноль в профессиональной карьере.