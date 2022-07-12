Вратарь Беленов покинул футбольный клуб «Уфа»
Голкипер выступал за уфимскую команду с 2017 года.
Голкипер выступал за уфимскую команду с 2017 года.
ТАСС, 12 июля. Футбольный клуб «Уфа» и голкипер Александр Беленов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом во вторник сообщила пресс-служба «Уфы».
«Мы благодарим Сашу за все и желаем удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы.
Беленову 35 лет, он выступал за «Уфу» с 2017 года. За команду голкипер провел 165 матчей, в 54 из которых не пропустил ни одного мяча. Ранее он играл в махачкалинском «Анжи», краснодарской «Кубани», московском «Спартаке» и белгородском «Салюте». Беленов является членом «Клуба Льва Яшина», в котором присутствуют отечественные вратари, отыгравшие более 100 матчей на ноль в профессиональной карьере.
«Уфа» по итогам сезона-2021/22 вылетела из Российской премьер-лиги. Команда заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а в стыковых матчах за право остаться в РПЛ уступила «Оренбургу» (2:2 — на выезде, 1:2 — дома).