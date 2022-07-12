В «Уфе» назвали потерей уход вратаря Александра Беленова из клуба

«Для нас это огромная потеря. Это основной лидер команды, с которым мы добивались больших результатов. Но сложились такие обстоятельства. Он сам все расскажет. Для нас сегодня Беленов — неподъемная фигура. Он молодец, что пошел нам навстречу. Большое ему спасибо за это. Он большой футболист и человек, которого я уважаю. Хочу, чтобы он и дальше развивался в футболе. Мы расстаемся в добрых отношениях. Так складывается, что “Уфа” не может его потянуть. Это общее решение. Саша понимает, что у него большая зарплата», — сказал Газизов «СЭ».