Дзюба тренируется в «Рубине». Но есть только один сценарий, чтобы увидеть Артема в ФНЛ

Как стало известно «СЭ», сегодня экс-нападающий «Зенита» и сборной России прибыл на клубную базу «Рубина» в Казани. Не секрет, что у Дзюбы отличные отношения с Леонидом Слуцким — что и повлияло на приезд игрока. Но главный вопрос — подпишет ли форвард полноценный контракт с «Рубином», который ближайший сезон проведет в ФНЛ?

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Пока речь, вероятно, идет именно о поддержании формы. Дзюба больше месяца без команды и пока не нашел себе новый клуб. Соответственно, летние сборы ни с кем не проходил. Слуцкий, очевидно, дал добро на то, чтобы 33-летний нападающий какое-то время работал вместе с «Рубином».

Подобные примеры уже случались. Александр Ташаев, игравший в «Рубине» при Романе Шаронове, приезжал на сборы этим летом, но через неделю покинул Казань. А Евгений Башкиров тренируется с «Рубином» несколько месяцев: клуб помог ему восстановиться от травмы, организовывал тренировки, но контракт пока не предлагал.

Слуцкий открыт к такому сотрудничеству со знакомыми футболистами. Поэтому Дзюбу и приняли в Казани.

Может ли Дзюба остаться в «Рубине»?

На самом деле история с возможным переходом Артема в команду Слуцкого не нова. Еще зимой ходили разговоры о том, что нападающего ждут в Казани. Его контракт с «Зенитом» истекал через полгода, вариантов в России практически не было, а сторона «Рубина» общалась на предмет возможного трансфера. Вероятность перехода действительно была высокой.

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К тому же сам Артем не скрывал, что хочет снова поиграть под руководством Слуцкого. Об этом Дзюба говорил еще год назад на юбилее тренера, который отмечал 50-летие в одном из московских ресторанов.

В интервью Слуцкого порой тоже проскальзывало, что он был бы не против воссоединиться с Артемом. «Мы с ним дружим, у нас хорошие отношения. Но я могу его объективно оценить. Артем, если ему доверить поднять упавшее знамя… Я не видел человека, который бы лучше него это знамя понес», — объяснял Леонид Викторович Ксении Собчак.

Затем «Рубин» расстался с ведущим форвардом Джордже Деспотовичем, а Дзюба оказался не нужен Сергею Семаку. Все сходилось.

На тот момент «Рубин» был клубом РПЛ и мог позволить платить Дзюбе самую большую зарплату в команде (на уровне 1,5 миллиона евро). Поверить в трансфер в нынешних реалиях очень тяжело. Все лето казанцы общались с лидерами на тему понижения зарплат, поэтому вряд ли смогут удовлетворить запросы Дзюбы. Форвард, по разным данным, рассчитывает подписать контракт на 2 миллиона евро в год — это космические деньги даже для фаворита ФНЛ.

Безусловно, вопрос не только в финансовых условиях, но и в уровне турнира: насколько самому Дзюбе интересно опускаться в первую лигу, даже не имея вариантов для переходов в России? Все-таки это серьезный шаг назад — сомнительно, что Артем готов его сделать.

Но если вдруг других вариантов, кроме команды Слуцкого, у форварда не будет, то не заканчивать же нападающему карьеру? Дзюба в ФНЛ — это было бы как минимум эпично, а рейтинги матчей «Рубина» перебили бы игры многих клубов премьер-лиги.