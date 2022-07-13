В «Уфе» подтвердили переговоры с «Маритиму» по переходу Гамида Агаларова

Он сообщил, что к нападающему есть интерес из нескольких европейских чемпионатов.

— «Маритиму» — один из вариантов развития карьеры. Мы надеемся завершить всё быстро, но не только туда. Есть ли ещё интерес из Европы? Да: Турция и Бельгия, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее об интересе к Гамиду Агаларову со стороны «Маритиму» сообщил спортивный журналист Роман Нагучев.