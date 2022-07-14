Беленов прибыл в расположение «Рубина»
По информации «СЭ», вратарь Александр Беленов прибыл в расположение «Рубина» и приступил к тренировкам с казанской командой.
Уфа
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По информации «СЭ», вратарь Александр Беленов прибыл в расположение «Рубина» и приступил к тренировкам с казанской командой.
Клуб в ближайшее время объявит о трансфере экс-голкипера «Уфы».
Ранее 35-летний вратарь расторг контракт с уфимским клубом по соглашению сторон.
После трансфера Беленова «Рубин» может расстаться с голкипером Никитой Медведевым, который перейдет в «Ростов».