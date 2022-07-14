«Дзюба делает красиво». «Рубин» показал гол форварда пяткой на тренировке команды

«Рубин» опубликовал видео с тренировки команды с участием нападающего Артема Дзюбы.

В ролике форвард забил два гола: первый — ударом из-за штрафной, второй — пяткой после подачи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-61396036&id=456244287&hash=1a9c0054a75c411a&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Дзюба делает красиво! Какой гол круче: пушечка или пяткой?» — говорится в описании к посту казанцев.

Во вторник, 12 июля, «СЭ» сообщил, что Дзюба прибыл в расположение «Рубина», чтобы тренироваться с командой в целях поддержания формы во время поиска нового клуба.