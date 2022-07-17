Футбольный клуб «Рубин» с победы над «Родиной» стартовал в Первой лиге

Дублем в составе победителей отметился ганский нападающий Джоэль Фамейе (44-я и 53-я минуты).

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, набрав 29 очков в 30 матчах. Казанцы напрямую вылетели в Первую лигу после 19 сезонов в премьер-лиге. Также в Первую лигу вылетели тульский «Арсенал» и «Уфа».

В других матчах игрового дня московский «Велес» на своем поле обыграл калининградскую «Балтику» (2:1), «СКА-Хабаровск» на выезде победил «Арсенал» (3:2), астраханский «Волгарь» дома обыграл «Акрон» из Тольятти (1:0). Все матчи первого тура начинаются с минуты молчания в память о бывшем тренере сборной России и московского «Спартака» Георгии Ярцеве и о бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, которые ушли из жизни в пятницу.