Футбольный клуб «Рубин» с победы над «Родиной» стартовал в Первой лиге
КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Казанский «Рубин» со счетом 2:0 обыграл московскую «Родину» в первом туре Мелбет — Первой лиги. Встреча прошла в воскресенье на «Ак Барс Арене».
КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Казанский «Рубин» со счетом 2:0 обыграл московскую «Родину» в первом туре Мелбет — Первой лиги. Встреча прошла в воскресенье на «Ак Барс Арене».
Дублем в составе победителей отметился ганский нападающий Джоэль Фамейе (44-я и 53-я минуты).
По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, набрав 29 очков в 30 матчах. Казанцы напрямую вылетели в Первую лигу после 19 сезонов в премьер-лиге. Также в Первую лигу вылетели тульский «Арсенал» и «Уфа».
В других матчах игрового дня московский «Велес» на своем поле обыграл калининградскую «Балтику» (2:1), «СКА-Хабаровск» на выезде победил «Арсенал» (3:2), астраханский «Волгарь» дома обыграл «Акрон» из Тольятти (1:0). Все матчи первого тура начинаются с минуты молчания в память о бывшем тренере сборной России и московского «Спартака» Георгии Ярцеве и о бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, которые ушли из жизни в пятницу.
«Рубин» в следующем туре сыграет в гостях с красноярским «Енисеем» 24 июля. «Родина» в этот же день примет владикавказскую «Аланию».