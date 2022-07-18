«Надеюсь, Дзюба останется с нами еще на неделю». Слуцкий дожимает «Родину», шедевр Панченко, осечка Игнашевича

Дубль Фамейе, спорный пенальти

Вылетевший в первую лигу «Рубин» Леонида Слуцкого провел масштабную селекционную работу в межсезонье. Так, например, в пару к опытному Дюпину был приобретен голкипер «Уфы» Беленов. Однако на игру против «Родины» место в воротах занял Медведев, который был уже одной ногой в «Ростове». Трансфер поставили на паузу из-за травмы Дюпина.

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 1, 17.07.2022, 18:00 Рубин 2 Родина 0

Ранее «СЭ» писал о конфликте между Слуцким и нападающим Лисаковичем, который не желал оставаться в Казани. Но непосредственно перед стартом сезона стороны помирились, и белорусский футболист попал в заявку на игру, хотя и не в стартовый состав. С первых минут в атаке казанцев вышли Фамейе, Бакаев и Муллин. Цементировать защиту призван был опытнейший Мартынович, а креативить в центре поля — Зотов и Иванов.

В дебюте встречи хозяева начали бомбардировать штрафную соперников забросами в направлении Муллина. Подопечные Дмитрия Парфенова не без труда, но отбивались. Зотов раз за разом пытался своими нестандартными решениями поставить соперников в тупик. Но порой ему следовало сыграть попроще. Вообще до перерыва «Рубину» явно не хватало последнего паса.

«Родина» же понравилась быстрым выходом из обороны в атаку. На 25-й минуте гости были близки к голу, однако Караев не смог замкнуть навесную передачу на ближней штанге. Чуть позже новичок «Родины», воспитанник ЦСКА Гордюшенко сначала жахнул со средней дистанции под перекладину — Медведев справился. А затем Астемир великолепной диагональю вывел Голдобина на ударную позицию, но вновь четко сыграл вратарь казанцев. Постепенно москвичи выровняли игру, и «Рубин» уже не выглядел явным фаворитом в этой паре. К тому же карты Слуцкому спутали травмы Апшацева и Самошникова еще до перерыва.

И все-таки именно казанцы открыли счет. С пенальти. В верховой борьбе Сангаре попал кулаком в висок Мартыновичу, и арбитр без раздумий указал на «точку». Не самое очевидное решение рефери. Фамейе не оставил шансов голкиперу — 1:0.

«Понятно, что “Рубин” — фаворит турнира, но пенальти спорный. Очень спорный. Даже говорить нечего», — заметил после матча Дмитрий Парфенов.

Сразу после перерыва «Рубин» отправил соперника в нокаут, а Фамейе оформил дубль. Иванов (вот что значит опыт) выполнил тончайшую передачу во вратарскую, и африканец, обыграв голкипера, с острого угла пробил под перекладину — 2:0.

Казань уверенно довела дело до трех очков, впервые победив в официальных матчах с апреля. Вышедший на замену Лисакович упустил отличный шанс довести счет до крупного. Зотов ударом затылком чуть не перекинул Сангаре. «Родина» в свою очередь могла возродить интригу в концовке второго тайма — Аликин после подачи углового попал в перекладину. Команда Парфенова, несмотря на поражение, отрезками оставила весьма приятное впечатление. Она еще обязательно «пошумит» в этом сезоне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DNO0HS4JxvQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— В первом тайме многое не получалось, — признал Слуцкий. — Моменты у нас возникали не из тех вариантов атак, которые мы планировали. А после перерыва полностью контролировали ход встречи и заслуженно победили.

Рулевого «Рубина», естественно, спросили и про Артема Дзюбу, который поддерживает форму с казанцами.

— Нахождение с нами Дзюбы в положительную сторону влияет на команду: каждый во взаимодействии с ним раскрывается иначе. Мы вообще не обсуждали, чтобы он остался. Надеюсь, что Артем проведет следующую неделю с нами в работе, пока ищет себе команду.

Панченко и Ткачев решают

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 1, 17.07.2022, 18:00 Арсенал 3 СКА-Хабаровск 2

Тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» выдали настоящий спектакль — пять голов на двоих. Причем начало встречи команда Олега Кононова, откровенно говоря, провалила. Уже на 7-й минуте «оружейники» оказались в роли отыгрывающихся — отличился Алейников. Вскоре Коченков с большим трудом справился с ударом Гащенкова под перекладину. Наконец, Гелоян метров с 15 послал мяч рядом со штангой.

Туляки пришли в себя только к середине тайма. Луценко откликнулся на подачу Ткачева с правого фланга, «перевисел» оппонентов и сравнял счет — 1:1. Через 12 минут Ткачев оформил ассистентский дубль, точно прострелив на Алиева, — 2:1. Команда Романа Шаронова показала, что умеет держать удар, отыгравшись до перерыва. Алейников записал в свой актив второй мяч, снова превзойдя оппонентов на «втором этаже».

Второй тайм также изобиловал опасными моментами. По этому показателю хозяева превзошли гостей. Все решило исполнительское мастерство Панченко. Казалось, хабаровчане накрыли проход Григоряна. Однако мяч отлетел на линию штрафной, откуда лучший бомбардир ФНЛ сезона-2016/17 ударом с правой ноги поразил «девятку». Очень эффектно! 3:2.

Осечка «Уфы»

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 1, 17.07.2022, 19:00 Кубань 2 Уфа 0

«Уфа» оступилась в Краснодаре — 0:2. Куда только не отправляли «Кубань» в межсезонье. Писали о том, что желто-зеленым резко урежут финансирование, и они в лучшем случае сыграют в ФНЛ-2. Однако команда Роберта Евдокимова, сохранившая прописку в первом дивизионе по итогам прошлого сезона, не пошла на понижение и создала немало проблем «Уфе».

До перерыва самой заметной фигурой на поле в составе обеих команд был форвард гостей Жамалетдинов. Добротный сейв Нестеренко не позволил ему зажечь свою фамилию на табло.

Хозяева действовали вторым номером и поймали свой момент на 56-й минуте. Сидоров хорошо зацепился за мяч на входе в штрафную, откинул его Махатадзе, который на скорости прорвался вперед и неотразимо пробил под левую от себя штангу. Вскоре «Кубань» могла увеличивать счет. Как Абдоков с трех метров не попал в створ, не понял никто. Да и Архипов дважды затянул с принятием решений. Гостей же мог спасти Жамалетдинов — могучий удар бывшего форварда ЦСКА с острого угла сотряс ближнюю штангу.

Краснодарцы наказали уфимцев за упущенную возможность. Атака подопечных Евдокимова началась с потери Касинтуры. С третьей попытки Архипов после передачи Мосейчука своего добился — 2:0. Второй тайм «Кубань» провела сильнее команды Сергея Томарова.

Игнашевич: «Коллектив и характер важнее локального результата»

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 1, 17.07.2022, 14:00 Велес 2 Балтика 1

«Балтика» начала свою кампанию по выходу в РПЛ гостевым матчем с крепким «Велесом», который не так давно в спарринге одолел ЦСКА (2:0).

Команда Сергея Игнашевича на старте сезона, надо признать, не убедила. Завладев мячом, калининградцы долгое время ничего не могли показать в атаке. Не хватало Альшина, перебравшегося в Воронеж, и не до конца оправившегося от травмы Мусаева. Справа шустрил Валиахметов, но до конкретики не доходило. «Велес» четко играл низким блоком.

При этом выпад хозяев увенчался успехом. Кертанов, который в отсутствии Галояна, перешедшего в «Аланию», взял на себя роль плеймейкера, откатил мяч под удар Логуа, который из-за пределов штрафной с левой ноги зарядил в дальнюю «девятку»!

До конца первого тайма гости не смогли соорудить достойный ответ. Более того — остались в меньшинстве: вторую желтую карточку схлопотал Лазарев.

В перерыве Игнашевич поменял Борисенко на Кленкина, и этот ход едва не сработал почти сразу. Данил разрезающим пасом вывел на ударную позицию Валиахметова, но тот не переиграл в ближнем бою Косаревского.

Далее наступило относительное затишье, прервавшееся на 75-й минуте. «Балтика» эффективно разыграла «стандарт». Последовала подача со штрафного с правого фланга, и босниец Гузина, оторвавшись от опекунов, неотразимо пробил головой — 1:1.

Гости не собирались играть на удержание счета, лезли вперед. Однажды калининградцам чуть было не «помог» голкипер хозяев, не удержавший не самый сложный мяч, но в последний момент исправивший ошибку.

Игра катилась к ничьей, когда Прищепа решился на выстрел метров с 25. Мяч со скоростью света полетел под перекладину. Латышонок успел его коснуться, но не отбить. 2:1 — победа «Велеса». Довольно неожиданный результат, однако, по сути, калининградцы сыграли предсказуемо, без изюминки.

При этом Сергей Игнашевич остался доволен своей командой.