Перед «Уфой» поставлена задача за год вернуться в РПЛ
Власти Башкортостана поставили футболистам «Уфы» задачу за один сезон вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом «РИА Новости» рассказал министр спорта республики Руслан Хабибов.
Власти Башкортостана поставили футболистам «Уфы» задачу за один сезон вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом «РИА Новости» рассказал министр спорта республики Руслан Хабибов.
«Главная задача — уверенное выступление в Первой лиге и выход в РПЛ. Республика окажет для достижения этой задачи все необходимое содействие. Не назову вылет клуба в Первую лигу сложным моментом в его истории. Думаю, такие моменты делают нас только сильнее», — сказал Хабибов.
Также руководитель спорта Башкортостана подчеркнул, что роль генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова безусловна и не обговаривается. «Он стоял у истоков создания клуба, привел его в РПЛ. И, уверен, приведет и еще раз», — заявил Хабибов.
В минувшем сезоне «Уфа» уступила в стыковых матчах «Оренбургу» (2:2, 1:2) и потеряла место в элитном дивизионе российского футбола. Новый сезон в Первой лиге башкирский клуб начал с гостевого поражения от «Кубани» (0:2).