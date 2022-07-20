Перед «Уфой» поставлена задача за год вернуться в РПЛ

«Главная задача — уверенное выступление в Первой лиге и выход в РПЛ. Республика окажет для достижения этой задачи все необходимое содействие. Не назову вылет клуба в Первую лигу сложным моментом в его истории. Думаю, такие моменты делают нас только сильнее», — сказал Хабибов.

Также руководитель спорта Башкортостана подчеркнул, что роль генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова безусловна и не обговаривается. «Он стоял у истоков создания клуба, привел его в РПЛ. И, уверен, приведет и еще раз», — заявил Хабибов.