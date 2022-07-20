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Футбол. Первый дивизион. Все результаты
11:11 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Перед «Уфой» поставлена задача за год вернуться в РПЛ

Власти Башкортостана поставили футболистам «Уфы» задачу за один сезон вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом «РИА Новости» рассказал министр спорта республики Руслан Хабибов.

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Источник: РИА "Новости"

«Главная задача — уверенное выступление в Первой лиге и выход в РПЛ. Республика окажет для достижения этой задачи все необходимое содействие. Не назову вылет клуба в Первую лигу сложным моментом в его истории. Думаю, такие моменты делают нас только сильнее», — сказал Хабибов.

Также руководитель спорта Башкортостана подчеркнул, что роль генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова безусловна и не обговаривается. «Он стоял у истоков создания клуба, привел его в РПЛ. И, уверен, приведет и еще раз», — заявил Хабибов.

В минувшем сезоне «Уфа» уступила в стыковых матчах «Оренбургу» (2:2, 1:2) и потеряла место в элитном дивизионе российского футбола. Новый сезон в Первой лиге башкирский клуб начал с гостевого поражения от «Кубани» (0:2).

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