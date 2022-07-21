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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Газизов: «Уфа» подаст заявку на получение денег от продажи Зинченко в «Арсенал»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что российский клуб подаст в ФИФА заявку на получение суммы за переход бывшего игрока уфимцев Александра Зинченко, выступающего за «Манчестер Сити», в лондонский «Арсенал».

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Источник: Reuters

«Получит ли “Уфа” какую-то сумму от продажи Зинченко в “Арсенал”? Есть правила ФИФА, тут мы ничего не выдумываем. Если мы подадим заявку, нам будут обязаны выплатить определённую сумму. Конечно, мы будем подавать такую заявку. Такого уровня клубы не прописывают проценты от дальнейших продаж, потому что они потом продают игроков за большие суммы — от € 30 млн и выше», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сумма за переход Зинченко в «Арсенал» составит € 30 млн.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. Сезон-2016/2017 он провёл в голландском «ПСВ Эйндховен», затем выступал за «горожан». В составе «Манчестер Сити» Зинченко провёл 127 матчей, в которых отметился двумя голами и 12 результативными передачами. С клубом из Манчестера футболист четырежды выигрывал АПЛ и стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

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