Газизов: «Уфа» подаст заявку на получение денег от продажи Зинченко в «Арсенал»

«Получит ли “Уфа” какую-то сумму от продажи Зинченко в “Арсенал”? Есть правила ФИФА, тут мы ничего не выдумываем. Если мы подадим заявку, нам будут обязаны выплатить определённую сумму. Конечно, мы будем подавать такую заявку. Такого уровня клубы не прописывают проценты от дальнейших продаж, потому что они потом продают игроков за большие суммы — от € 30 млн и выше», — цитирует Газизова «Матч ТВ».