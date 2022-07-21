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19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» подписал контракт с вратарем Беленовым

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. «Рубин» подписал контракт с вратарем Александром Беленовым, ранее выступавшим за «Уфу», сообщает Telegram-канал казанской футбольной команды.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в четверг стало известно, что из «Рубина» в «Ростов» перешел вратарь Никита Медведев.

Сообщается, что 35-летний Беленов перешел в «Рубин» в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на два года.

Беленов выступал за «Уфу» с февраля 2017 года. В составе команды он был признан лучшим голкипером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20, а также вошел в клуб Льва Яшина как вратарь, сыгравший «на ноль» в 100 официальных матчах.

Беленов покинул «Уфу» в середине июля, расторгнув контракт по соглашению сторон. Как и уфимский клуб, «Рубин» проведет сезон-2022/23 в Первой лиге.

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