«Рубин» подписал контракт с вратарем Беленовым

Ранее в четверг стало известно, что из «Рубина» в «Ростов» перешел вратарь Никита Медведев.

Сообщается, что 35-летний Беленов перешел в «Рубин» в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на два года.

Беленов выступал за «Уфу» с февраля 2017 года. В составе команды он был признан лучшим голкипером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20, а также вошел в клуб Льва Яшина как вратарь, сыгравший «на ноль» в 100 официальных матчах.