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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уфа» одержала волевую победу над ульяновской «Волгой» в Первой лиге

Футболисты «Уфы» обыграли ульяновскую «Волгу» в домашнем матче второго тура Первой лиги.

УфаФНЛ: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт Первой лиги

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились Эгаш Касинтура (31-я минута) и Эрвинг Ботака-Иобома (43). У гостей забил Азнаур Герюгов (14).

Уфимцы одержали первую победу в сезоне и с тремя очками идут на восьмом месте в турнирной таблице. «Волга» с одним баллом располагается на 12-й строчке. В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с казанским «Рубином» 31 июля, а «Волга» в тот же день примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.

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2:1
Первый тайм: 2:1
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