«Уфа» одержала волевую победу над ульяновской «Волгой» в Первой лиге

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились Эгаш Касинтура (31-я минута) и Эрвинг Ботака-Иобома (43). У гостей забил Азнаур Герюгов (14).

Уфимцы одержали первую победу в сезоне и с тремя очками идут на восьмом месте в турнирной таблице. «Волга» с одним баллом располагается на 12-й строчке. В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с казанским «Рубином» 31 июля, а «Волга» в тот же день примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.