Артем Дзюба отбил пенальти от вратаря Беленова на тренировке «Рубина»

33-летний Дзюба готовится к сезону в расположении «Рубина», однако в казанской команде заявили, что не будут подписывать с нападающим контракт, а он набирает форму лишь до нахождения новой команды. Контракт российского бомбардира с «Зенитом» истёк 30 июня и не был продлён. За клуб из Санкт-Петербурга Дзюба выступал с 2015 года и несколько раз становился в его составе лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.