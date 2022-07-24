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17:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» проиграл «Енисею» в гостевом матче Первой лиги

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» обыграли казанский «Рубин» в матче второго тура Первой лиги.

Рубин
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Источник: РИА "Новости"

Матч, прошедший в Красноярске, завершился со счетом 3:2 в пользу «Енисея». В составе победителей голами отметились Вячеслав Бардыбахин (17-я минута), который на 90-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален, Никита Глушков (27) и Евгений Воронин (66). У «Рубина» отличились Солтмурад Бакаев (33) и Дмитрий Кабутов (55).

В следующем туре «Енисей» 31 июля на выезде сыграет против владикавказской «Алании», «Рубин» в тот же день примет «Уфу».

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3:2
Первый тайм: 2:1
Рубин
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