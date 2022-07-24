«Рубин» проиграл «Енисею» в гостевом матче Первой лиги

Матч, прошедший в Красноярске, завершился со счетом 3:2 в пользу «Енисея». В составе победителей голами отметились Вячеслав Бардыбахин (17-я минута), который на 90-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален, Никита Глушков (27) и Евгений Воронин (66). У «Рубина» отличились Солтмурад Бакаев (33) и Дмитрий Кабутов (55).