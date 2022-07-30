Футболист из Первой лиги забил гол с центра поля

Встреча третьего тура в Ульяновске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Лайкин забил свой мяч в компенсированное время, также отличился Мераби Уридия (54, пенальти).

«Нефтехимик» с 4 очками занимает шестое место в турнирной таблице, у «Волги», расположившейся на 16-й строчке, 1 очко.