Футболист из Первой лиги забил гол с центра поля
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболист нижнекамского «Нефтехимика» Максим Лайкин забил мяч ударом с центра поля в матче Первой лиги против ульяновской «Волги».
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболист нижнекамского «Нефтехимика» Максим Лайкин забил мяч ударом с центра поля в матче Первой лиги против ульяновской «Волги».
Встреча третьего тура в Ульяновске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Лайкин забил свой мяч в компенсированное время, также отличился Мераби Уридия (54, пенальти).
«Нефтехимик» с 4 очками занимает шестое место в турнирной таблице, у «Волги», расположившейся на 16-й строчке, 1 очко.
В еще одном матче третьего тура «Родина» выиграла у другого столичного клуба, «Велеса», со счетом 2:0.