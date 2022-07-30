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20:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист из Первой лиги забил гол с центра поля

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболист нижнекамского «Нефтехимика» Максим Лайкин забил мяч ударом с центра поля в матче Первой лиги против ульяновской «Волги».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча третьего тура в Ульяновске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Лайкин забил свой мяч в компенсированное время, также отличился Мераби Уридия (54, пенальти).

«Нефтехимик» с 4 очками занимает шестое место в турнирной таблице, у «Волги», расположившейся на 16-й строчке, 1 очко.

В еще одном матче третьего тура «Родина» выиграла у другого столичного клуба, «Велеса», со счетом 2:0.

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