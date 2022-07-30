Лидер первой лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Акроном»

В первом тайме гости открыли счет благодаря голу 30-летнего сербского защитника Ивана Рогача. 33-летний полузащитник тульской команды Сергей Ткачев сравнял счет во второй половине встречи на 58-й минуте.

Тульский «Арсенал» набрал 7 очков после трех туров, в предыдущих матчах клуб одержал две победы. «Акрон» проиграл в двух турах первой лиги и шел на последнем месте. Команда набрала 1 очко и сравнялась с «Волгой» в турнирной таблице.