«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче Первой лиги

КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче третьего тура Мелбет — Первой лиги. Встреча прошла в понедельник на «Ак Барс Арене».

Первый символический удар по мячу сделала семикратная олимпийская чемпионка и 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, набрав 29 очков в 30 матчах. Казанцы напрямую вылетели в Первую лигу после 19 сезонов в премьер-лиге. «Уфа» вылетела из РПЛ в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».