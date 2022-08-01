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22:13 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче Первой лиги

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Рубин
УфаФНЛ: таблица и календарь
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Источник: ФК "Рубин"

КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче третьего тура Мелбет — Первой лиги. Встреча прошла в понедельник на «Ак Барс Арене».

Первый символический удар по мячу сделала семикратная олимпийская чемпионка и 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, набрав 29 очков в 30 матчах. Казанцы напрямую вылетели в Первую лигу после 19 сезонов в премьер-лиге. «Уфа» вылетела из РПЛ в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

«Рубин» после трех туров набрал четыре очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Уфа» идет 12-й с четырьмя очками. В следующем туре «Рубин» встретится на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком» 8 августа. «Уфа» днем ранее примет дома владикавказскую «Аланию».

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