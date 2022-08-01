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1 августа, источник: Sport24

Слуцкий: Мы с Дзюбой не говорили на тему перехода в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не разговаривал с экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой на тему подписания контракта.

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Источник: ФК "Рубин"

33-летний форвард, являющийся свободным агентом, на данный момент тренируется с казанской командой для поддержания формы.

— Была ли возможность подписать Дзюбу?

— Мы с ним не говорили на эту тему, — цитирует Слуцкого клубная пресс-служба.

Также специалист высказался о возможном подписании защитника сборной Ирака Али Аднана Казима, который находится на просмотре в «Рубине».

— Как оцените готовность игрока из Ирака?

— Мы в течение нескольких дней примем финальное решение, — отметил Слуцкий.

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