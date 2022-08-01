Слуцкий: Мы с Дзюбой не говорили на тему перехода в «Рубин»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не разговаривал с экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой на тему подписания контракта.
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не разговаривал с экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой на тему подписания контракта.
33-летний форвард, являющийся свободным агентом, на данный момент тренируется с казанской командой для поддержания формы.
— Была ли возможность подписать Дзюбу?
— Мы с ним не говорили на эту тему, — цитирует Слуцкого клубная пресс-служба.
Также специалист высказался о возможном подписании защитника сборной Ирака Али Аднана Казима, который находится на просмотре в «Рубине».
— Как оцените готовность игрока из Ирака?
— Мы в течение нескольких дней примем финальное решение, — отметил Слуцкий.