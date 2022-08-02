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00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Селфи-палка для Лисаковича, отклеенные номера и оправдания Слуцкого: «Рубин» снова не смог обыграть «Уфу»

Безголевая ничья в Казани.

Рубин
УфаФНЛ: таблица и календарь
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Источник: ФК "Уфа"

«Рубин» и «Уфа» в центральном матче дня в первой лиге сыграли безголевую ничью: довольно унылый футбол контрастировал с тем, что происходит в РПЛ, где в каждом туре голы, камбэки и яркий футбол. А «Уфа» снова отобрала очки у казанцев, которые не побеждают уже две встречи подряд.

«Рубин» идет 8-м в таблице, а Слуцкий сравнивает ситуацию с «Крыльями Советов» Осинькина

Накануне матча Леонид Слуцкий будто бы заранее искал оправдание, если его команде не удастся взять реванш у «Уфы» за поражение в последнем туре прошлого сезона РПЛ. Тренер «Рубина» заявил, что «Уфа» сохранила костяк, а его команда сильно обновилась и ей ещё предстоит сыграться. Учитывая, что четыре игрока «Уфы» ушли в «Рубин», а несколько других лидеров команды из Башкирии — в клубы РПЛ, такое заявление выглядело как минимум странно.

Это как раз «Рубин» менял состав не потому, что от него убегали игроки, а по своей инициативе. Это решение клуба отпустить Зуева, Ломовицкого, Медведева и Игнатьева в клубы РПЛ, а не инициатива игроков, как в случае с «Уфой».

На бумаге «Рубин» по ресурсам, составу, возможностям выглядит фаворитом лиги и явно превосходит «Уфу». Но по игре так не показалось: гости могли забить и взять три очка, попади мяч в концовке в створ, а не в каркас ворот.

В целом футбол обе команды показали не выдающийся и из-за скучного хода матча внимание привлекали детали: например, отклеивавшиеся номера и буквы на футболках игроков «Уфы». Косплей на «Рубин» образца игры с «Ракувом» не очень получился: после перерыва майки поменяли и ничего больше не отваливалось.

В итоге 11 тысяч зрителей, пришедших на «Ак Барс Арену», большую часть времени скучали. Хотя как раз атмосфера на стадионе была на уровне РПЛ, а вот футбол — из первой лиги.

В понедельник в Казани на стадион пришло рекордное для этого сезона число зрителей. На матче даже был активный фан-сектор, заводивший всю арену — редкость для нашего футбола в период бойкота Fan ID. В Казани были опасения, что после вылета на «Рубин» перестанут ходить, но пока явка на домашних матчах команды — лучшая в лиге и даже выше, чем у многих клубов РПЛ.

Но это единственное, чему пока может порадоваться «Рубин»: после трех туров команда идет на 8-м месте, не побеждая уже две встречи подряд.

При этом Слуцкий считает, что все нормально и даже сравнивает ситуацию в Казани с тем, как в премьер-лигу возвращались «Крылья Советов» Игоря Осинькина: «Ничего плачевного, это нормально. Пару лет назад, когда “Крылья Советов” вышли в РПЛ, побив все рекорды, в первых четырех турах у них было четыре очка. Для команды это нормально в этот промежуток времени. Пытаешься стабилизировать игру. И те соперники, которые были у нас — это фавориты первой лиги. Думаю, мы стабилизируем свою игру и с каждым туром она будет качественнее».

Дальше у Казани выезды к «Нефтехимику» и «Кубани». Пока с трудом верится, что команда Слуцкого преобразится и будет доминировать в первой лиге, как «Крылья» два года назад.

«Подарили Лисаковичу селфи-палку»

После матча Олег Иванов в обнимку с игроками «Уфы» шел к автобусу, а журналистам сказал, что матч против бывшей команды — ничего обычного: «Если по большому счету взять, то половина России знакомых».

Марат Апшацев со льдом на ноге бежал на выход и поначалу не хотел общаться с журналистам: «Да автобус без меня уедет, ну ладно. Сейчас новая команда, новые игроки. К пятому туру сыграемся. Конечно, давит тот факт, что “Рубин” считают фаворитом».

Последним стадион покидал Константин Плиев, который раньше играл в Казани и знаком и со Слуцким, и со многими игроками «Рубина». «Уфа» ранее выкладывала видео, что везет в Казань селфи-палку — презент для Виталия Лисаковича после его эпичного празднования. По словам защитника, подарок был передан в руки герою майской игры.

«Селфи с ним не делали? Но селфи-палку подарили ему. Мы ее привезли, должны были передать. Не забыли? Нет, вроде отдали», — рассказал Плиев.

Троллинг «Уфы» сработал: форвард не забил, отметился на поле стычкой с Камиловым, а «Рубин» в итоге снова не смог обыграть принципиального соперника в «зеленом дерби».

Автор: Владислав Зимагулов

Рубин
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Первый тайм: 0:0
Уфа
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