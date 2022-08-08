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20:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкиий назвал причины проблем «Рубина» в первой лиге

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в гостевом матче против «Нефтехимика» (2:2) в 4-м туре первой лиги. Казанцы повели после гола в начале встречи, но во второй половине остались вдесятером и дважды не удержали перевес в счете.

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Источник: РИА "Новости"

— Был кусок игры — вторая половина первого тайма и начало второго тайма — когда глубоко сели и многое позволяли сопернику, — сказал Слуцкий на пресс-конференции после матча. — Но положительно отреагировали на удаление и забили гол, создавали моменты, попали в штангу. Реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравилась. Но надо стабильнее играть по ходу всей игры.

— Команда на 9-м месте, три матча без побед. Что не так?

— Пока не можем реализовать наработанное в тренировках. Мы близки к тому, чтобы поймать свою игру, но потребовалось больше времени, чем мы предполагали.

— Есть ли вопросы по судейству?

— Не хочу комментировать.

«Рубин» набрал 5 очков и идет на 9-м месте. «Нефтехимик» также имеет 5 очков, но уступает казанцам по дополнительным показателям (10-е место).

Нефтехимик
2:2
Первый тайм: 0:1
Рубин
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