Слуцкиий назвал причины проблем «Рубина» в первой лиге

— Был кусок игры — вторая половина первого тайма и начало второго тайма — когда глубоко сели и многое позволяли сопернику, — сказал Слуцкий на пресс-конференции после матча. — Но положительно отреагировали на удаление и забили гол, создавали моменты, попали в штангу. Реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравилась. Но надо стабильнее играть по ходу всей игры.

— Команда на 9-м месте, три матча без побед. Что не так?

— Пока не можем реализовать наработанное в тренировках. Мы близки к тому, чтобы поймать свою игру, но потребовалось больше времени, чем мы предполагали.

— Есть ли вопросы по судейству?

— Не хочу комментировать.