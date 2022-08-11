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Футбол. Первый дивизион. Все результаты
15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» подписал контракт с иракским защитником

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Иракский защитник Али Аднан Казим перешел в казанский «Рубин», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

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Соглашение с 28-летним футболистом, перешедшим в «Рубин» на правах свободного агента, рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон. В казанской команде он будет выступать под 53-м номером.

В прошлом сезоне Казим выступал за датский «Вайле». Также он играл за турецкий «Ризеспор», итальянские «Удинезе», «Аталанту» и канадский «Ванкувер Уайткэпс».

Казим провел 81 матч за национальную сборную Ирака и забил семь мячей. В 2013 году он был признан Азиатской конфедерацией футбола лучшим молодым игроком Азии.

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