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22:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Слуцкий столкнулся с угрозой увольнения из «Рубина»

Российский тренер казанского «Рубина» столкнулся с угрозой увольнения из клуба после провального старта сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Сергея Ильева.

РубинФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

54-летнему специалисту дали три матча на исправление турнирной ситуации. В противном случае, Слуцкий может быть уволен. Казанцам предстоят встречи против «Кубани», «Волги» и КАМАЗа. Первую и третью игры «Рубин» проведет дома.

После четырех матчей ФНЛ «Рубин» набрал лишь пять очков. На счету казанцев одна победа, две ничьи и одно поражение.

В минувшем сезоне «Рубин» не сумел удержаться в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда потеряла ряд иностранных игроков по ходу чемпионата. Слуцкий остался в команде, несмотря на понижение в классе.

Слуцкий известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». С 2015-го по 2016 год он руководил сборной России.

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