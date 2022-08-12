Слуцкий столкнулся с угрозой увольнения из «Рубина»

54-летнему специалисту дали три матча на исправление турнирной ситуации. В противном случае, Слуцкий может быть уволен. Казанцам предстоят встречи против «Кубани», «Волги» и КАМАЗа. Первую и третью игры «Рубин» проведет дома.

После четырех матчей ФНЛ «Рубин» набрал лишь пять очков. На счету казанцев одна победа, две ничьи и одно поражение.

В минувшем сезоне «Рубин» не сумел удержаться в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда потеряла ряд иностранных игроков по ходу чемпионата. Слуцкий остался в команде, несмотря на понижение в классе.