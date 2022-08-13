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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Велеса» уступили «Уфе» в матче Первой лиги

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Футболисты московского «Велеса» проиграли «Уфе» в домашнем матче пятого тура Первой лиги.

Велес
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Дилан Ортис (12-я минута) и Владислав Камилов (67).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уфа», набрав семь очков, поднялась на 10-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Велес» с тремя очками идет на 16-й позиции.

В следующем туре московский клуб 21 августа на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а уфимцы в тот же день примут астраханский «Волгарь».

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