Футболисты «Велеса» уступили «Уфе» в матче Первой лиги
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Футболисты московского «Велеса» проиграли «Уфе» в домашнем матче пятого тура Первой лиги.
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Футболисты московского «Велеса» проиграли «Уфе» в домашнем матче пятого тура Первой лиги.
Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Дилан Ортис (12-я минута) и Владислав Камилов (67).
«Уфа», набрав семь очков, поднялась на 10-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Велес» с тремя очками идет на 16-й позиции.
В следующем туре московский клуб 21 августа на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а уфимцы в тот же день примут астраханский «Волгарь».