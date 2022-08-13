Футболисты «Велеса» уступили «Уфе» в матче Первой лиги

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Дилан Ортис (12-я минута) и Владислав Камилов (67).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-41213266&id=456243541&hash=e17db79a6bed1060&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Уфа», набрав семь очков, поднялась на 10-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Велес» с тремя очками идет на 16-й позиции.