«Рубин» с разгромным счетом обыграл «Кубань»

Источник: ФК «Кубань»

Голами в составе казанской команды отметились Джоэль Фамейе, Александр Зотов и Виталий Лисакович, который реализовал пенальти.

На 85-й минуте матча игрок «Кубани» Артем Архипов не реализовал 11-метровый удар по воротам Юрия Дюпина.