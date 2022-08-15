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21:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» с разгромным счетом обыграл «Кубань»

«Рубин» обыграл «Кубань» со счетом 3:0 в рамках 5-го тура первой лиги. Встреча проходила на «Ак Барс Арене».

Рубин
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Источник: ФК «Кубань»

Голами в составе казанской команды отметились Джоэль Фамейе, Александр Зотов и Виталий Лисакович, который реализовал пенальти.

На 85-й минуте матча игрок «Кубани» Артем Архипов не реализовал 11-метровый удар по воротам Юрия Дюпина.

«Рубин» одержал вторую победу в сезоне. Команда набрала 8 очков и занимает восьмое место. «Кубань» находится на девятом месте — 7 очков.

Рубин
3:0
Первый тайм: 2:0
Кубань
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