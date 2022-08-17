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12:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уфа» объявила об отставке Сергея Томарова с поста главного тренера команды

«Уфа» объявила об отставке Сергея Томарова.

УфаФНЛ: таблица и календарь
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Источник: ФК "Уфа"

Специалист вернется к работе на посту руководителя клубной академии. «Уфа» определилась с новым главным тренером команды и объявит его имя в ближайшее время. Новый наставник проведет первую тренировку завтра, 18 августа.

Томаров возглавил «Уфу» в июне 2022 года после вылета команды из РПЛ.

После 5 туров сезона-2022/23 в Первой лиге «Уфа» занимает 11-е место в турнирной таблице с 7 очками. В следующем туре уфимцам предстоит сыграть дома против «Волгаря». Матч состоится 21 августа, начало — в 16.00 (мск).

Велес
0:2
Первый тайм: 0:1
Уфа
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