«Уфа» объявила об отставке Сергея Томарова с поста главного тренера команды

Специалист вернется к работе на посту руководителя клубной академии. «Уфа» определилась с новым главным тренером команды и объявит его имя в ближайшее время. Новый наставник проведет первую тренировку завтра, 18 августа.

Томаров возглавил «Уфу» в июне 2022 года после вылета команды из РПЛ.