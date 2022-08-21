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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» вырвал победу в матче Первой лиги с «Волгой»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Казанский «Рубин» обыграл ульяновскую «Волгу» в матче шестого тура Первой лиги.

Рубин
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Встреча в Ульяновске закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Леон Мусаев (12-я минута), для которого этот гол стал первым за «Рубин», и Джоэль Фамейе (90+2). У хозяев отличился реализовавший пенальти Чингиз Магомадов (25). «Волга» играла в меньшинстве с 37-й минуты после удаления Александра Сапеты за две желтые карточки.

Фамейе вышел на единоличное первое место в списке бомбардиров текущего сезона второго по силе дивизиона чемпионата России. На счету 25-летнего ганского нападающего пять голов.

«Рубин», набрав 11 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Волга» с одним очком идет на последней, 18-й строчке. В следующем туре ульяновский клуб 27 августа на выезде встретится с владикавказской «Аланией», а команда Леонида Слуцкого днем позже примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

В другом матче шестого тура Первой лиги красноярский «Енисей» на своем поле обыграл ярославский «Шинник» со счетом 2:1.

Волга
1:2
Первый тайм: 1:1
Рубин
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