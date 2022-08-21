«КАМАЗ» разгромил «Акрон» и упрочил лидерство в Первой лиге

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте, отличился Владлен Бабаев. На 56-й минуте он оформил дубль. На 64-й минуте Даниил Шамкин довёл счёт до крупного, а точку в матче на 76-й минуте поставил Александр Гаглоев, реализовавший пенальти.