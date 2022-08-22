КАМАЗ все еще лидер. Слуцкий едва не оступился. Кононов буксует и хвалит Абаскаля

Источник: ФК КАМАЗ

КАМАЗ переехал «Акрон»

Неожиданный лидер турнира — КАМАЗ — остался на вершине. Дома челнинцы разобрались с «Акроном», который, казалось было, начал вылезать из ямы.

Ключевой момент матча произошел, судя по всему, на 38-й минуте. Свежов прервал проход Базелюка на подступах к штрафной челнинцев. А дальше… А дальше камера пропустила момент конфликта. Остается только предположить, что не совладавший с нервами экс-форвард ЦСКА толкнул (ударил?) бывшего полузащитника «Динамо». Как результат — прямая красная.

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 6, 21.08.2022, 17:00 КАМАЗ 4 Акрон 0

КАМАЗ довольно быстро воспользовался численным большинством, забив гол в раздевалку. Бабаеву удался прекрасный удар в правую от себя «девятку» из-под защитников.

А на 56-й минуте воспитанник «Спартака» удвоил преимущество хозяев, расстреляв Волкова примерно с 11-метровой отметки после блестящего финта и прострела 21-летнего Пальцева. Это уже четвертое результативное действие Бабаева в этом сезоне.

Через 6 минут все было кончено. Шамкин мощнейшим выстрелом из пределов штрафной не оставил шансов голкиперу гостей. Не обошлось в этот день и без гола Гаглоева. Опытный хавбек сам заработал пенальти, сам же его и реализовал.

В активе КАМАЗА 16 очков. В следующем туре — битва с «Рубином». «Акрон» — лишь 16-й.

Слуцкий не хочет комментировать судейство

В Ульяновске приезд «Рубина» вызвал ажиотаж — встречу посетило 7500 зрителей. И команда Леонида Слуцкого едва не потеряла очки в матче с аутсайдером — «Волгой». Хотя начиналось для гостей все довольно радужно. Мусаев после подачи углового пробил в ближний угол. 0:1.

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 6, 21.08.2022, 12:45 Волга 1 Рубин 2

Однако в середине тайма арбитр посчитал, что Самошников сфолил на Рахманове в своей штрафной, и указал на «точку». Дюпин угадал направление удара Магомадова, но казанцев не спас.

Вскоре «Рубин» уберегла штанга. Фавориты турнира ответили затяжной атакой, но Морозов не позволил Грицаенко отличиться ударом через себя. Впрочем, на перерыв подопечные Слуцкого все же ушли с определенным преимуществом. За вторую желтую карточку поле покинул 33-летний Сапета, который вот так дебютировал за «Волгу»…

Мало кто сомневался, что «Рубин» в большинстве дожмет команду с последнего места. Однако счет изменился лишь в компенсированное время. Вновь на помощь Слуцкому пришел угловой, самым расторопным после подачи которого оказался Фамейе. Причем за две минуты до гола ганца (уже пятого в сезоне) хозяева могли вырвать победу: Дюпин справился с непростым ударом Морозова в ближний угол.

— Мы понимали, что будет тяжелая игра, — заметил Слуцкий на пресс-конференции. — Смотрели все игры «Волги» в этом сезоне. Дома ваша команда действует с преимуществом. Несмотря на быстрый гол, мы еще в поисках оптимального состава. После удаления футболиста хозяев мы владели большим преимуществом, но, наверное, не хватило разнообразия в финальной трети. Рад, что проявили характер и забили в компенсированное время.

— Что скажете о пенальти в ваши ворота?

— Я не хочу комментировать судейство.

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 6, 21.08.2022, 20:00 Родина 1 Арсенал 1

«Зинедин Гордюшенко!»

«Арсенал» не может победить уже в четвертом матче кряду. На сей раз команда Олега Кононова не переиграла дебютанта лиги «Родину».

Основные события развернулись после перерыва. Маленький шедевр сотворил Гордюшенко. После передачи Морозова с правого фланга бывший игрок ЦСКА исполнил финт Зидана, ушел от Насырова и сильно пробил низом по центру — 1:0.

«Что он творит?! Зинедин Гордюшенко!» — не скрывал своего восхищения комментатор встречи.

«Арсенал» отыгрался через десять минут не без помощи голкипера хозяев. После удара Панченко Айдаров не смог ни отбить, ни зафиксировать мяч, который от его груди отлетел в поле, став хорошим подарком для Луценко, — 1:1.

У «оружейников» было почти 20 минут, чтобы реализовать численное большинство (за две желтые карточки поле покинул Мальцев). Однако до финального свистка Айдаров сыграл просто блестяще — дважды спас «Родину» после ударов Панченко и Алиева.

После матча Кононов порассуждал не только об игре с «Родиной», но и оценил футбол «Спартака» при Абаскале.

— Сейчас у «Спартака» хороший футбол, приятно смотреть. Состав стабилизировался. Пришли молодые, амбициозные ребята со школы — то, что нужно было. То, что подразумевает «Спартак»: чтобы были свои ребята и хорошие иностранцы. Сейчас кто-то повзрослел из молодых, иностранцы достаточно стабильно играют и делают результат. Желаю «Спартаку» только побед«, — сказал Кононов “СЭ”.

— Вам нравится тот стиль, который ставит Абаскаль в «Спартаке»?

— Нравится.

— Вас удивляет, что молодой парень получил такой шанс?

— Почему меня это должно удивлять?

— Все говорили: «Какой-то ноунейм…».

— В свое время я тоже был ноунеймом, попал в «Краснодар» и сделал игру. Каждый когда-то начинает, а потом достигает своих вершин.

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 6, 21.08.2022, 20:00 Кубань 1 Алания 2

Шикарный дебют Коряна

Некоторые специалисты предрекали «Алании» сложную жизнь в гостевом матче с «Кубанью». Так и получилось. Правда, владикавказцы укусили первыми. На 18-й минуте Галоян, который рвет и мечет в новой команде, освободился из-под опеки и выкатил пас в центр штрафной под удар Эльдарушеву — 0:1.

Краснодарцы имели отличный шанс отыграться еще до перерыва, получив право на пенальти. Но Сидоров мощнейшим ударом сотряс правую от себя штангу.

Подопечные Роберта Евдокимова восстановили статус-кво в начале второго тайма. Архипов каратистским приемом замкнул прострел Байрыева — 1:1. Получилось эффектно.

Дальше наступило относительное затишье, нарушенное на 82-й минуте. Сработали замены Заура Тедеева. Три свежих футболиста организовали победный гол, а героем встречи стал экс-игрок «Витесса», «Локомотива» и «Химок» Корян (для него это был первый матч в составе «барсов»), на радостях исполнивший кульбит.