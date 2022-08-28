Газизов: «Уфа» может сняться с Первой Лиги? Думаю, дотерпим этот сезон

Основным спонсором команды является сама Республика Башкортостан. Но пока власти региона не дали гарантий финансирования.

«Эти вещи происходят давно. Не утверждать не буду. Я думаю, что мы дотерпим этот сезон. Мы уже давно в таком состоянии», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.