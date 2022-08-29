Форвард сборной Казахстана по футболу нашел новый клуб в России

Источник: ФК "Ротор"

«Кроме того, “Волга” ищет с фонарными столбами нападающего. Один из вариантов — форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин (38 матчей, 3 гола), который без клуба после ухода из “Ротора”.

В Волгоград он пришел еще когда команда выступала в РПЛ, где, кстати, проявил себя неплохо, а в итоге вылетел с ней из ФНЛ-1. В «лучшей лиге» у 31-летнего великана (рост −193 см) 4 гола и ни одного ассиста в 19 играх.

Щеткин — игрок не дешевый, в «Роторе» у него личка была то ли 800, то ли 900 тысяч рублей, но, наверное, нет жирных вариантов. По крайней мере, удочки ему «Волга» закидывала, поклевки ждут", — пишет паблик.