Форвард сборной Казахстана по футболу нашел новый клуб в России

«Кроме того, “Волга” ищет с фонарными столбами нападающего. Один из вариантов — форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин (38 матчей, 3 гола), который без клуба после ухода из “Ротора”.
В Волгоград он пришел еще когда команда выступала в РПЛ, где, кстати, проявил себя неплохо, а в итоге вылетел с ней из ФНЛ-1. В «лучшей лиге» у 31-летнего великана (рост −193 см) 4 гола и ни одного ассиста в 19 играх.
Щеткин — игрок не дешевый, в «Роторе» у него личка была то ли 800, то ли 900 тысяч рублей, но, наверное, нет жирных вариантов. По крайней мере, удочки ему «Волга» закидывала, поклевки ждут", — пишет паблик.
Напомним, что в июле Щеткин покинул российский «Ротор». Ранее нападающий выступал за «Жетысу», «Атырау», «Тараз», «Тобол», «Ордабасы», «Актобе» и «Астану». Также на его счету 38 матчей в составе сборной Казахстана и три гола.