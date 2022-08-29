Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Атлетико
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Кадис
Атлетик
04
Футбол. Первый дивизион
20:00
Арсенал
Енисей
22
Футбол. Кубок России
30.08
Текстильщик
2DROTS
Футбол. Кубок России
30.08
Спартак Нч
Машук-КМВ
Футбол. Зарубежный
30.08
Сассуоло
Милан
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
20:00
Арсенал
Енисей
22
28.08
Рубин
КАМАЗ
11
27.08
Алания
Волга
12
27.08
Краснодар-2
Динамо Мх
01
27.08
Шинник
Уфа
30
27.08
Волгарь
Нефтехимик
01
27.08
СКА-Хабаровск
Родина
21
27.08
Акрон
Балтика
13
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
20:59 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана по футболу нашел новый клуб в России

Казахстанский нападающий Алексей Щеткин ведет переговоры с «Волгой», выступающей в ФНЛ — втором по значимости футбольном дивизионе России. Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Казахстан
ВолгаФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Ротор"

«Кроме того, “Волга” ищет с фонарными столбами нападающего. Один из вариантов — форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин (38 матчей, 3 гола), который без клуба после ухода из “Ротора”.

В Волгоград он пришел еще когда команда выступала в РПЛ, где, кстати, проявил себя неплохо, а в итоге вылетел с ней из ФНЛ-1. В «лучшей лиге» у 31-летнего великана (рост −193 см) 4 гола и ни одного ассиста в 19 играх.

Щеткин — игрок не дешевый, в «Роторе» у него личка была то ли 800, то ли 900 тысяч рублей, но, наверное, нет жирных вариантов. По крайней мере, удочки ему «Волга» закидывала, поклевки ждут", — пишет паблик.

Напомним, что в июле Щеткин покинул российский «Ротор». Ранее нападающий выступал за «Жетысу», «Атырау», «Тараз», «Тобол», «Ордабасы», «Актобе» и «Астану». Также на его счету 38 матчей в составе сборной Казахстана и три гола.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь