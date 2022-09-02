Официально: Дзагоев сегодня подпишет контракт с «Рубином»

Сегодня с 32-летним игроком будет подписан контракт.

Дзагоев покинул ЦСКА, за который выступал с конца 2007 года, после завершения сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Последние несколько месяцев экс-футболист сборной России является свободным агентом.