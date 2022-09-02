Официально: Дзагоев сегодня подпишет контракт с «Рубином»
Пресс-служба «Рубина» сообщила, что бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев находится в расположении казанцев и уже провел несколько тренировок с командой.
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Пресс-служба «Рубина» сообщила, что бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев находится в расположении казанцев и уже провел несколько тренировок с командой.
Сегодня с 32-летним игроком будет подписан контракт.
Дзагоев покинул ЦСКА, за который выступал с конца 2007 года, после завершения сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Последние несколько месяцев экс-футболист сборной России является свободным агентом.
В «Рубине» Дзагоев воссоединится с Леонидом Слуцким, который ранее тренировал армейцев, а сейчас возглавляет казанскую команду.