Дзагоев подписал контракт с «Рубином»

Контракт с 32-летним футболистом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее пресс-служба «Рубина» сообщила, что Дзагоев уже прибыл в расположение команды и провел несколько тренировок.

В конце мая Дзагоев по взаимному согласию сторон расторг контракт с ЦСКА. После матча заключительного тура чемпионата России против «Ростова» (4:0) московский клуб провел церемонию прощания с Дзагоевым и Марио Фернандесом, объявившим о приостановке карьеры.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.