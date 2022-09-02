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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзагоев подписал контракт с «Рубином»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Полузащитник Алан Дзагоев подписал контракт с казанским «Рубином», сообщается на сайте футбольного клуба.

Рубин
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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 32-летним футболистом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее пресс-служба «Рубина» сообщила, что Дзагоев уже прибыл в расположение команды и провел несколько тренировок.

В конце мая Дзагоев по взаимному согласию сторон расторг контракт с ЦСКА. После матча заключительного тура чемпионата России против «Ростова» (4:0) московский клуб провел церемонию прощания с Дзагоевым и Марио Фернандесом, объявившим о приостановке карьеры.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.

За сборную России он выступал с осени 2008 года и провел в ее составе 59 матчей, забив девять мячей.

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