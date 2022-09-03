Дзагоев рассказал, что повлияло на его переход в «Рубин»

В пятницу клуб из столицы Татарстана объявил о подписании контракта с полузащитником до конца сезона.

«На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером “Рубина”. Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все», — приводит слова Дзагоева сайт клуба.

В конце мая Дзагоев по взаимному согласию сторон расторг контракт с ЦСКА. После матча заключительного тура чемпионата России против «Ростова» (4:0) московский клуб провел церемонию прощания с Дзагоевым и Марио Фернандесом, объявившим о приостановке карьеры.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.