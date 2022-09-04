«СКА-Хабаровск» сыграл вничью благодаря сумасшедшему голу пяткой: видео

Встреча в Красноярске завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Андрей Окладников (46-я минута), у гостей мяч на счету Михаила Гащенкова (77).

«Енисей» набрал 13 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» с девятью очками расположился на десятой строчке.