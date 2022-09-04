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4 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью благодаря сумасшедшему голу пяткой: видео

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Красноярский «Енисей» сыграл вничью с футбольным клубом «СКА-Хабаровск» в матче восьмого тура Первой лиги.

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Встреча в Красноярске завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Андрей Окладников (46-я минута), у гостей мяч на счету Михаила Гащенкова (77).

«Енисей» набрал 13 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» с девятью очками расположился на десятой строчке.

В следующем туре 11 сентября «Енисей» сыграет в гостях с клубом «Краснодаром-2», а «СКА-Хабаровск» в этот же день примет «Уфу».

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