«Рубин» дома сыграл вничью с «Аланией»

Источник: ФК «Алания»

Первый гол в матче забил нападающий казанского клуба Виталий Лисакович на 51-й минуте. На 65-й минуте встречи полузащитник «Рубина» Иван Самошников увеличил преимущество команды хозяев. На 83-й минуте нападающий владикавказского клуба Ислам Машуков реализовал пенальти. На 88-й минуте защитник «Алании» Хетаг Гочиев сравнял счет в матче.

«Рубин» после 8 туров первой лиги занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Алания» идет на третьей строчке и набрала 15 очков.