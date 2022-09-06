Форварду сборной Казахстана подобрали клуб в России

Источник информирует, что с краснодарцами он мог подписать соглашение еще летом, но тогда стороны не сошлись по условиям.

«То, что форвард сборной Казахстана рассматривается “Волгой”, я писал, но все не совсем так. Это Щеткина, по моим данным, предлагали ульяновцам, а они думали, брать или не брать. У “Волги”, которая ищет страйкера, есть хорошая ставка, но там опасаются рисков. В прошлом сезоне из-за травм и вызовов в сборную гренадер провел за “Ротор” в ФНЛ всего 19 матчей (4 гола) из 38 возможных. А личка у него большая.