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17:45 (мск), источник: Vesti.kz

Форварду сборной Казахстана подобрали клуб в России

Экс-нападающий «Ротора» Алексей Щеткин близок к переходу в «Кубань», сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым». Российскому клубу выделили дополнительное финансирование, и он готов подписать казахстанца до конца сезона.

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Источник: КФФ

Источник информирует, что с краснодарцами он мог подписать соглашение еще летом, но тогда стороны не сошлись по условиям.

«То, что форвард сборной Казахстана рассматривается “Волгой”, я писал, но все не совсем так. Это Щеткина, по моим данным, предлагали ульяновцам, а они думали, брать или не брать. У “Волги”, которая ищет страйкера, есть хорошая ставка, но там опасаются рисков. В прошлом сезоне из-за травм и вызовов в сборную гренадер провел за “Ротор” в ФНЛ всего 19 матчей (4 гола) из 38 возможных. А личка у него большая.

В «Кубань» Щеткин идет на меньшие деньги. В России футболистом занимается известный агент Иван Джугелия (Мамука), который в дружественных отношениях и с гендиром краснодарцев Эдуардом Сафоновым, и с главным тренером Робертом Евдокимовым. Полагаю, что у Щеткина просто больше нет приемлемых вариантов", — добавляет издание.

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