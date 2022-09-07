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17:39 (мск), источник: Sport24

РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков

РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается в телеграм-канале клуба.

РубинФНЛ: таблица и календарь
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Источник: t.me/matchpremier

Казанцев обязали погасить задолженность перед представителем полузащитника Александра Ломовицкого.

Ломовицкий был приобретен «Рубином» у «Спартака» в начале 2022 года. 24-летний футболист провел за команду 13 матчей и забил 1 гол. В июле он был отдан в аренду «Химкам».

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