«Алания» нанесла первое поражение «КАМАЗу» и вышла на первое место в Первой лиге

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Хетаг Хосонов. К 50-й минуте счёт стал 3:0 — голами отметились Сослан Качмазов и Артур Галоян. Позднее за три минуты два гола забили гости — на свой счёт точные удары записали Асланбек Сикоев и Александр Денисов. Однако «Алании» удалось вновь отличиться и удержать победу в матче. Последний мяч забил Ислам Машуков.