Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Лион
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Салернитана
01
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ростов
Спартак
42
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Реал Сосьедад
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Верона
20
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
КАМАЗ
42
Футбол. Зарубежный
18:30
Фрайбург
Боруссия М
00
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Осер
50
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Енисей
12
Футбол. Первый дивизион
18:00
Шинник
Кубань
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
СКА-Хабаровск
Уфа
11
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
Оренбург
80
Футбол. Зарубежный
17:15
Эльче
Атлетик
14
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Нефтехимик
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Волга
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Монпелье
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Нант
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Монца
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Удинезе
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Родина
22
Футбол. Премьер-лига
15:00
Факел
Локомотив
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал
Мальорка
41
Футбол. Зарубежный
14:00
Страсбур
Клермон Фут
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Рубин
12
Футбол. Зарубежный
13:30
Аталанта
Кремонезе
11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Урал
Торпедо
20
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
19:00
Алания
КАМАЗ
42
18:00
Краснодар-2
Енисей
12
18:00
Шинник
Кубань
10
18:00
СКА-Хабаровск
Уфа
11
17:00
Арсенал
Нефтехимик
21
17:00
Волгарь
Волга
10
16:00
Акрон
Родина
22
14:00
Велес
Рубин
12
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
22:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Алания» нанесла первое поражение «КАМАЗу» и вышла на первое место в Первой лиге

Сегодня, 11 сентября, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном состоялся последний матч воскресенья в Мелбет Первой лиге.

Алания
КАМАЗФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальная страница ФК "Алания" в VK

«Алания» играла с челнинским «КАМАЗом». Финальный свисток Сергея Цыганка зафиксировал победу команды из Владикавказа со счётом 4:2.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Хетаг Хосонов. К 50-й минуте счёт стал 3:0 — голами отметились Сослан Качмазов и Артур Галоян. Позднее за три минуты два гола забили гости — на свой счёт точные удары записали Асланбек Сикоев и Александр Денисов. Однако «Алании» удалось вновь отличиться и удержать победу в матче. Последний мяч забил Ислам Машуков.

«Алания» набрала 18 очков и сравнялась с «КАМАЗом» по очкам в турнирной таблице. Однако команда из Владикавказа вышла на первое место благодаря лучшей разнице в личных встречах. «КАМАЗ» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.

Читайте также
Алания
4:2
Первый тайм: 2:0
КАМАЗ
 Бокс могут убрать из Олимпиды. И снова виновата Россия
«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины закончилась
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь